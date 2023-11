LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha confermato che un progetto multimiliardario di metropolitana sotterranea non è una priorità, nonostante una proposta presentata due anni fa dallo stesso governo. Il progetto della metropolitana con una stima di 6,2 miliardi di euro non è stato incluso nel bilancio per il prossimo anno presentato in parlamento dal ministro delle Finanze Clyde Caruana. Il primo ministro maltese ha ammesso che “non è in cima alle nostre priorità”, aggiungendo che “ci sono ancora studi in corso ed è una delle possibilità o alternative che stiamo considerando”. Nell’ottobre 2021, il governo ha pubblicato la proposta per una metropolitana sotterranea che opererebbe attraverso 25 stazioni intorno a Malta. Secondo gli studi del consulente londinese Arup Group, ci vorranno dai 15 ai 20 anni per costruirlo.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma