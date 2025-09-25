Malta, il primo ministro Abela riafferma l’impegno per l’uguaglianza dei diritti delle persone LGBTIQ+

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Durante una riunione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone LGBTIQ+, il primo ministro maltese Robert Abela ha ribadito l’impegno di Malta per garantire l’uguaglianza. Abela ha osservato che, sebbene la Carta delle Nazioni Unite garantisca i diritti a tutti, molti giovani LGBTIQ subiscono ancora episodi di bullismo, esclusione e odio online. Ha evidenziato le riforme di Malta nell’istruzione, nelle iniziative comunitarie e nella creazione di spazi sicuri, sottolineando però che l’accesso al supporto per la salute mentale rimane una questione urgente.

“Un’azione collettiva è essenziale per garantire che ogni giovane possa vivere con dignità e orgoglio”, ha dichiarato. Inoltre ha preso parte a un vertice sulla costruzione di un’economia “sostenibile, inclusiva e resiliente”, dove ha sollecitato una maggiore accessibilità ai prestiti per i paesi in via di sviluppo. Ha sottolineato che l’assistenza internazionale deve migliorare concretamente la vita quotidiana delle persone.

Successivamente, presso l’Ambasciata di Malta a New York, Abela ha incontrato la vicepresidente di Amazon Susan Pointer e il direttore di AWS Franco Spicciariello. Abela ha presentato la visione Malta 2050, che secondo lui sta attirando un rinnovato interesse da parte di grandi aziende globali. Amazon ha espresso un forte interesse a rafforzare i legami con Malta, indicando i programmi a sostegno delle start-up e delle competenze digitali come aree di particolare beneficio.

