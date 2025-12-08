Malta, il Presepe Napoletano diventa tesoro permanente al Museo della Cattedrale di Mdina

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Museo della Cattedrale di Mdina ha svelato una nuova e prestigiosa aggiunta alla sua collezione culturale con l’installazione permanente del Presepe Napoletano, un insieme del XVIII secolo composto da oltre 300 figurine artigianali. Considerato a livello internazionale un capolavoro di arte sacra, l’allestimento conferma Malta come punto di riferimento nel panorama artistico mondiale. La storica collezione è stata donata da Monsignor Edgar Vella, la cui pluridecennale dedizione alla tutela dell’arte sacra arricchisce ora il patrimonio nazionale. Inaugurato questa settimana, il presepe resterà esposto tutto l’anno. La sua raffinata maestria barocca e la vivace rappresentazione della vita partenopea attirano da tempo fedeli e appassionati d’arte.

“Ho deciso di donare l’intera collezione al Museo della Cattedrale affinché fosse esposta in modo permanente,” ha dichiarato Monsignor Vella, definendo il gesto un lascito di fede e bellezza. Il cuore dell’installazione è il Mistero della Natività: Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù sono raffigurati tra le rovine di un tempio pagano, simbolo del trionfo del Cristianesimo sul vecchio mondo. Attorno a loro, angeli, pastori e Magi animano scene ricche di movimento e colore. Altri tableaux includono l’Annuncio ai Pastori, una vivace scena di taverna e ambientazioni simboliche come la Fontana e il Ponte, che evocano il rinnovamento, il battesimo e il cammino spirituale.

