Malta, il Premier esorta la sinistra globale a costruire ampie maggioranze al vertice

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I principali leader socialisti di tutto il mondo si sono riuniti a Malta questo fine settimana, mentre il Paese ospitava la più recente riunione del Consiglio dell’Internazionale Socialista. Il primo ministro Robert Abela ha inaugurato l’incontro presentando le riforme economiche e sociali di Malta come un modello per i partiti di centro-sinistra in cerca di credibilità elettorale e di un’ampia capacità di attrazione. “Le elezioni si vincono o si perdono sull’economia”, ha detto Abela ai delegati, sottolineando i risultati di Malta e il pacchetto da 420 milioni di euro previsto nel Bilancio 2026, che include sgravi fiscali per i genitori, misure sociali rafforzate, incentivi per le imprese e investimenti nell’intelligenza artificiale.

Ha citato l’assistenza all’infanzia gratuita, il trasporto pubblico gratuito e la riforma fiscale delle pensioni come esempi di politiche che incarnano “giustizia sociale, opportunità e dignità sul lavoro”. Mettendo in guardia contro la “politica settoriale”, Abela ha esortato i partiti socialisti a costruire maggioranze invece di ritirarsi in bacini elettorali ristretti. Accanto al primo ministro spagnolo e presidente dell’Internazionale Socialista, Pedro Sánchez, ha affermato che Malta e Spagna dimostrano che “l’economia progressista funziona”. Abela ha inoltre definito la politica estera maltese una neutralità attiva, ricordando il recente mandato del Paese al Consiglio di Sicurezza dell’ONU e il riconoscimento dello Stato di Palestina.

“Neutralità significa essere partigiani della pace”, ha detto. Il premier ha richiamato anche il bilancio del Partito Laburista sui diritti civili — tra cui il matrimonio egualitario e il divieto delle pratiche di conversione — come prova che la politica progressista può trasformarsi in priorità nazionali. Delegati da Europa, Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente partecipano al vertice di Malta, dedicato al tema “Leading Together”. Il Consiglio dovrebbe approvare risoluzioni su democrazia, pace e uguaglianza prima della chiusura di domenica. Il Partito Laburista maltese, rientrato nell’Internazionale Socialista a gennaio dopo anni di assenza, ospita anche incontri bilaterali a margine dell’evento, che si concluderà con la consegna del Premio Peña Gómez.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).