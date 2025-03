Malta, il premier Abela sostiene la riforma UE sull’asilo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro di Malta, Robert Abela, ha annunciato che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sta lavorando a un quadro legale volto a garantire che solo le persone che “meritano l’asilo” possano rimanere nell’Unione europea. La dichiarazione di Abela è arrivata in un momento di crescenti critiche sul suo impegno a riformare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, una questione centrale mentre Malta si prepara ad assumere la presidenza del Consiglio d’Europa da maggio a settembre.

Nonostante le polemiche, Abela ha insistito sul fatto che Malta continuerà a difendere i diritti umani, ma ha sottolineato che tali diritti dovrebbero essere concessi solo quando sono “meritati”. Rispondendo alle domande sui diritti delle persone la cui richiesta d’asilo è stata respinta, Abela ha risposto domandando se anche i maltesi e i gozitani non abbiano diritti, e ha sostenuto che l’Unione europea dovrebbe avere l’autorità di decidere chi può entrare nel suo territorio. “Se non meriti l’asilo, dovresti essere rimandato nel tuo Paese”, ha dichiarato.

Abela ha anche fatto notare che la legislazione internazionale rende spesso difficile il rimpatrio dei richiedenti asilo la cui richiesta è stata respinta, soprattutto quelli che hanno commesso dei reati. Pur sottolineando che tutti hanno il diritto di essere trattati con dignità e umanità, Abela ha chiarito che il diritto di rimanere in un Paese non è automatico. Ha inoltre rivelato che diversi Stati membri dell’Ue, tra cui Danimarca, Italia, Cipro e Grecia, condividono la posizione di Malta sulla necessità di riforme per rendere più facile il rimpatrio dei richiedenti asilo non riusciti.

Secondo le cifre ufficiali, Malta ha rilasciato 33.455 permessi di soggiorno nel 2024, a causa dell’aumento della richiesta di manodopera qualificata. Nel 2023, i cittadini stranieri costituivano il 28,1% della popolazione di Malta, con una crescita della popolazione straniera del 15,3% in un solo anno, rispetto a un aumento di solo 0,1% della popolazione maltese.

