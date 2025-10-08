Malta, il premier Abela respinge le accuse di agenti russi nel governo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha respinto le affermazioni secondo cui agenti russi opererebbero all’interno dell’amministrazione maltese per promuovere l’agenda del presidente Vladimir Putin, definendo tali accuse “infondate e dannose”. Intervenendo in Parlamento dopo un incontro a Copenaghen, Abela ha avvertito che simili insinuazioni rischiano di minare la credibilità di Malta all’estero e di compromettere gli sforzi per rafforzarne la reputazione all’interno delle istituzioni europee.

Le dichiarazioni del premier sono arrivate in risposta alle domande del deputato nazionalista Beppe Fenech Adami, che ha sostenuto che una persona legata al governo russo potrebbe essere impiegata dallo Stato maltese. Fenech Adami ha inoltre chiesto se il governo avesse adottato misure per prevenire eventuali attacchi informatici o affrontare la questione di beni collegati alla Russia. Abela ha respinto con fermezza tali insinuazioni, accusando alcuni portali online non identificati di portare avanti “agende ben note”. Ha aggiunto che questi rapporti spesso ricevono un’attenzione ingiustificata nei contesti europei, danneggiando l’immagine di Malta. “Il governo continuerà a tutelare l’integrità e la reputazione di Malta,” ha dichiarato Abela, ribadendo l’impegno della sua amministrazione per la trasparenza e la sicurezza.

