Malta, il premier Abela delinea l’agenda diplomatica nell’incontro con gli Ambasciatori

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro di malta, Robert Abela, ha delineato le priorità diplomatiche del Paese per l’anno a venire nel corso dell’incontro annuale con gli Ambasciatori maltesi all’estero. Abela ha affermato che questo appuntamento annuale serve a definire un’agenda diplomatica chiara, consentendo al contempo di riflettere sui risultati conseguiti nell’ultimo anno a livello internazionale. Ha ricordato che lo scorso anno si è concluso un ciclo importante della politica estera maltese, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e del Consiglio d’Europa.

Il Primo Ministro ha descritto l’anno in corso come un’opportunità per riesaminare il modo in cui il servizio diplomatico può continuare a operare nell’interesse nazionale, sotto il tema “Nizguraw l-Iskop Taghna” (Garantiamo il nostro obiettivo). Ha collegato l’azione diplomatica a Vizjoni Malta (Visione Malta) 2050, sottolineando che gli ambasciatori sono essenziali per realizzare la visione strategica di lungo periodo, in particolare nei pilastri del commercio e del turismo. Per la prima volta hanno preso parte all’incontro anche i Consoli Onorari, con il compito di trasmettere il messaggio che Malta resta aperta alla collaborazione globale e determinata a cogliere le opportunità nei settori strategici.

