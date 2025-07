Malta, il premier Abela annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina a settembre

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela, ha annunciato su Facebook che Malta riconoscerà formalmente lo Stato di Palestina durante la prossima assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. La dichiarazione è arrivata dopo una manifestazione di protesta nella capitale, con centinaia di persone che chiedevano un’azione urgente scandendo slogan come “libertà per la Palestina” in segno di protesta contro il blocco israeliano agli aiuti a Gaza.

“La nostra posizione riflette il nostro impegno per una pace duratura in Medio Oriente”, ha detto Abela, aggiungendo che la decisione sarà formalizzata dal segretario permanente Christopher Cutajar. Tuttavia, attivisti e manifestanti si sono mostrati scettici, ricordando due precedenti impegni non mantenuti.

L’attivista Andre Callus ha invitato il governo a smettere di sostenere “uno stato genocida”, mentre l’ex presidente Marie Louise Coleiro Preca ha tenuto un discorso accorato denunciando il silenzio globale su Gaza. “Se ora restate in silenzio, siete complici”. Joana Ejbali, parlando a nome degli organizzatori di Moviment Graffitti, ha definito i partecipanti “guerrieri della pace” e ha chiesto sanzioni contro Israele e la fine del trasporto di armi tramite navi battenti bandiera maltese.

– foto IPA Agency –

