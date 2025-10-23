Malta, il piano rivisto della metro riduce i costi a 2,8 miliardi di euro

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I piani rivisti per il sistema metropolitano proposto a Malta costerebbero circa 2,8 miliardi di euro per essere realizzati, ha dichiarato il primo ministro maltese Robert Abela. La nuova proposta, che rielabora i percorsi delineati per la prima volta nel 2021, riduce di oltre la metà la stima iniziale di 6 miliardi di euro. Abela ha spiegato che il nuovo sistema sarebbe un modello “ibrido”, con linee sia sotterranee che di superficie, e con alcune sezioni che attraverserebbero terreni non edificati. Sebbene gli studi tecnici siano ancora in corso, la cifra di 2,8 miliardi di euro include già i possibili sforamenti dei costi. Abela non ha indicato quando sarà presa una decisione definitiva, affermando che le discussioni sono ancora in corso.

Il primo ministro ha confermato che ARUP, la società internazionale incaricata di valutare la fattibilità del progetto, deve ancora incontrare il ministro delle finanze Clyde Caruana per discutere i costi. Caruana aveva precedentemente messo in guardia contro la fretta di realizzare un sistema di trasporto pubblico, avvertendo che Malta potrebbe “ritrovarsi nei guai” se il progetto dovesse fallire. Abela ha riconosciuto la cautela del ministro delle Finanze, ma ha insistito sul fatto che il paese deve investire nel proprio sistema di trasporto futuro. “Se agiremo con responsabilità, questo sarà un progetto che definirà il nostro paese,” ha dichiarato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).