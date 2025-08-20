Malta, il Partito Nazionalista verso una nuova leadership

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Partito Nazionalista, principale forza d’opposizione a Malta, è alla ricerca di un nuovo leader dopo che i deputati Alex Borg e Adrian Delia hanno formalmente presentato la loro candidatura alla guida del partito. Entrambi hanno superato il processo di verifica e si sfideranno al voto previsto per sabato 6 settembre. Parlando con i giornalisti, Borg ha esortato i sostenitori a mantenere l’unità indipendentemente dall’esito. “Non ci sarà nessun perdente. Il mio amore non è solo per il partito, ma per Malta e Gozo. Il Paese si aspetta un partito unito come vera alternativa al governo. Ha aggiunto che il Partito Nazionalista deve adottare una “mentalità vincente” mirata alle prossime elezioni generali, non a quelle tra cinque anni.

Delia, da parte sua, punta sullo slogan “nirbhu” (vincere), sottolineando che il partito deve riconquistare i giovani, gli elettori disillusi e la fiducia dell’opinione pubblica. “Non dobbiamo aspettarci di governare, ma dobbiamo lavorare per guadagnare la fiducia e la sicurezza del popolo nella nostra leadership”, ha affermato. I dirigenti del partito hanno confermato che, in vista del voto, verranno trasmessi due dibattiti televisivi sull’emittente del partito, Net Tv. Tuttavia, ai due candidati è vietato rilasciare interviste ad altri media durante la campagna

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).