Malta, il Parlamento approva i test antidroga su strada per i conducenti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Parlamento maltese ha approvato all’unanimità una serie di emendamenti legislativi che consentiranno alla polizia di effettuare per la prima volta test antidroga su strada. Secondo la nuova legge, gli agenti potranno effettuare i controlli senza la necessità di un ragionevole sospetto o di un ordine del tribunale, seguendo lo stesso principio già applicato per i controlli sull’alcol.
La misura mira a rafforzare la sicurezza stradale e a scoraggiare i conducenti dal mettersi al volante sotto l’effetto di droghe. Gli emendamenti introducono inoltre pene detentive effettive per chiunque venga riconosciuto colpevole di aver causato una morte mentre guidava sotto l’influenza di alcol o droghe, anche se la morte non è stata intenzionale.
In questi casi i tribunali non potranno più concedere la sospensione condizionale della pena. Sono state inoltre inasprite le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, anche nei casi in cui l’infrazione provochi lesioni gravi o gravissime.
Inoltre, i pubblici ministeri potranno ora chiedere la sospensione della patente di guida mentre il procedimento giudiziario è ancora in corso.
La legge introduce anche ulteriori circostanze aggravanti per reati come omissione di soccorso dopo un incidente, eccesso di velocità e guida senza patente o assicurazione. È stato infine creato un nuovo reato per la diffusione di materiale che promuove la guida pericolosa.
Il ministro dell’Interno Byron Camilleri ha definito gli emendamenti uno strumento di applicazione della legge più forte, pensato per scoraggiare comportamenti irresponsabili sulle strade. Ha sottolineato che le modifiche inviano un messaggio chiaro: nessuno dovrebbe mettere a rischio la vita degli altri con una guida irresponsabile.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).