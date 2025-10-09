Malta, il ministro degli Esteri nomina Trump per il Premio Nobel per la Pace

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Affari Esteri di Malta, Ian Borg, ha annunciato di aver nominato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il Premio Nobel per la Pace, citando il suo ruolo nella mediazione della pace tra Armenia e Azerbaigian.

Parlando a La Valletta, Borg ha dichiarato di aver incontrato il presidente Trump e la first lady Melania Trump a New York due settimane fa, consegnando personalmente una lettera in cui informava il presidente della candidatura. “Come persona che ha guidato l’OSCE nel 2024, ho lavorato con molte persone sul conflitto tra Armenia e Azerbaigian,” ha detto Borg. “La pace è stata finalmente raggiunta quest’estate grazie al presidente degli Stati Uniti.”

Borg ha aggiunto che nella lettera ha incoraggiato Trump a proseguire i suoi sforzi diplomatici in Medio Oriente e in Ucraina. “Sono lieto di vedere un impegno maggiore che ci sta avvicinando alla pace,” ha affermato. Le candidature per il Premio Nobel per la Pace 2025 rimarranno riservate fino agli annunci ufficiali del Comitato Nobel, previsti per il prossimo anno.

