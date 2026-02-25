Malta, il ministro degli Esteri Borg annuncia nuovi centri di assistenza in Ucraina

LA VALLETTA (MALTA (ITALPRESS/MNA) – Malta ha annunciato ulteriore sostegno umanitario all’Ucraina, confermando che finanzierà il dispiegamento immediato di tre centri mobili di crisi a Kyiv e Chernihiv.

L’annuncio è stato dato mentre una processione silenziosa a La Valletta ha segnato quattro anni dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Il ministro degli Esteri Ian Borg ha dichiarato che i centri opereranno 24 ore su 24 in collaborazione con una Ong ucraina specializzata e si prevede che assisteranno circa 360 persone al giorno.

Le unità forniranno spazi riscaldati e sicuri, dotati di elettricità e accesso a Internet, oltre a bevande calde, punti di ricarica per telefoni cellulari, aree a misura di bambino, primo soccorso, servizi igienico-sanitari e dispositivi di protezione individuale.

-Foto DOI-

(ITALPRESS).