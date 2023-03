LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Governo maltese sta lavorando a una nuova compagnia aerea che sia alternativa ad Air Malta per garantire i collegamenti del Paese con il resto d’Europa.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’amministrazione laburista ritiene che le trattative in corso con la Commissione Ue non porteranno a un accordo che garantisca maggiori aiuti finanziari da parte dello Stato maltese alla compagnia aerea.

Air Malta sta affrontando grandi difficoltà economiche, e per questo il Governo pensa di dare vita a una nuova compagnia che operi rigorosamente su basi commerciali senza alcun sussidio statale.

Un cambiamento così radicale avrà un impatto su alcune rotte, in quanto commercialmente non sostenibili, e anche sulle condizioni di lavoro di tutti i dipendenti, compresi i piloti.

