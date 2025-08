Malta, il Governo finanzierà il congedo retribuito in caso di aborto spontaneo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le donne che subiscono un aborto spontaneo avranno diritto a sette giorni di congedo retribuito, secondo una nuova proposta del governo che estende lo stesso beneficio anche ai loro partner. L’iniziativa, presentata dal Segretario parlamentare Andy Ellul, mira a fornire supporto senza gravare finanziariamente sui datori di lavoro.

I pagamenti per il congedo saranno interamente coperti dallo Stato e calcolati in base al salario mediano nazionale. La misura si applicherà sia al settore pubblico che a quello privato, inclusi i lavoratori part-time, i dipendenti di agenzie interinali, i lavoratori autonomi e le coppie dello stesso sesso. Per accedere al congedo, sarà sufficiente presentare un certificato medico rilasciato da un ginecologo, senza la necessità di fornire ulteriori dettagli personali o clinici. Ellul ha sottolineato l’importanza di una gestione empatica da parte dei datori di lavoro.

Verranno emesse nuove linee guida per promuovere discrezione e rispetto, e tutti i dipendenti in congedo manterranno i propri diritti lavorativi e saranno protetti da qualsiasi forma di discriminazione. Riconoscendo il trauma emotivo spesso legato all’aborto spontaneo, il governo offrirà anche supporto psicologico alle coppie colpite. Sarà inoltre istituito un registro nazionale anonimo per monitorare l’utilizzo del congedo, utile a guidare futuri miglioramenti della politica.

– foto DOI –

