Malta, il governo dialoga con le imprese colpite dalla tempesta Harry

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo sta conducendo colloqui con le imprese colpite dalla tempesta Harry, mentre prosegue la valutazione dei danni causati dal maltempo. Lo ha dichiarato giovedì il primo ministro Robert Abela. Parlando con i giornalisti a un giorno dall’ondata di maltempo che ha colpito diverse località, Abela ha affermato che tra i settori danneggiati figurano abitazioni, attività commerciali, agricoltori e infrastrutture

. Il premier ha ricordato che il Ministero dell’Agricoltura ha già invitato agricoltori e pescatori a segnalare le perdite subite. Per quanto riguarda le imprese, Abela ha confermato che sono in corso discussioni caso per caso per valutare l’entità dei danni e individuare le forme di sostegno necessarie. Il primo ministro ha inoltre riferito che mercoledì si è riunito il forum dei segretari permanenti per avviare la valutazione complessiva dei danni e pianificare gli interventi correttivi. “Non lasceremo nessuno solo”, ha assicurato Abela, aggiungendo che è già stata avviata un’attività di contatto pubblico e che le trattative sono iniziate. Nel frattempo, le autorità locali sono state sollecitate a segnalare immediatamente i danni causati dalla tempesta.

Il Dipartimento dei Lavori Pubblici ha dichiarato che la tempesta Harry ha provocato danni significativi in tutta Malta e ha invitato i consigli comunai a presentare segnalazioni documentate, in particolare nei casi che comportano rischi per la sicurezza, l’accessibilità o situazioni di emergenza. Il ministro delle Infrastrutture Chris Bonett ha affermato che il sistema di segnalazione consentirà di effettuare le riparazioni con effetto immediato, mentre il segretario parlamentare Omar Farrugia ha ringraziato i lavoratori e i consigli locali impegnati negli interventi. Le autorità hanno infine rinnovato l’appello alla popolazione a evitare le aree costiere chiuse.

– Foto Protezione Civile Malta –

