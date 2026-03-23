Malta, il debito cresce nonostante l’avanzo di bilancio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il debito del governo centrale di Malta è salito a 11,44 miliardi di euro alla fine di febbraio 2026, con un aumento di 509,3 milioni rispetto all’anno precedente, nonostante le finanze pubbliche abbiano registrato un forte avanzo nei primi mesi dell’anno. I dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica indicano che il Fondo Consolidato ha segnato un avanzo di 229,6 milioni di euro tra gennaio e febbraio, ribaltando un disavanzo di 95,1 milioni nello stesso periodo del 2025. Il miglioramento è stato trainato dall’aumento delle entrate fiscali, in particolare dell’imposta sul reddito e dell’Iva.

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