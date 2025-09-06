Malta, i Servizi di Traffico Aereo negano la violazione dello spazio da parte di voli israeliani

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I Servizi del Traffico Aereo di Malta (MATS) hanno smentito le affermazioni secondo cui aerei militari israeliani sarebbero entrati nello spazio aereo maltese questa settimana, insistendo che “non vi è stata alcuna violazione della sovranità del territorio maltese“.

In un comunicato, MATS hanno risposto a notizie secondo cui aerei tattici e di sorveglianza israeliani avrebbero sorvolato in maniera irregolare il Mediterraneo centrale nella notte di martedì. L’agenzia ha chiarito che in nessun momento alcun velivolo ha violato lo spazio aereo sovrano di Malta. È stato sottolineato la differenza tra una Regione di Informazione di Volo (FIR) e lo spazio aereo nazionale. Le FIR sono istituite per scopi di controllo del traffico aereo, ma non equivalgono alla sovranità territoriale di un Paese, ha spiegato l’autorità. “È normale e del tutto legale che aeromobili militari, anche di altri Paesi, attraversino una FIR senza preventiva autorizzazione”, ha dichiarato l’agenzia. Il sito di tracciamento militare itamilradar.com aveva riportato che tre velivoli C-130 Hercules erano decollati martedì pomeriggio dalla base aerea di Nevatim, in Israele. Due sono atterrati nella base italo-statunitense in Sicilia, mentre i dati di tracciamento del terzo sarebbero “scomparsi nei pressi di Malta”.

