LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La deputata laburista Rosianne Cutajar si è dimessa dal partito laburista ma rimarrà come membro indipendente del parlamento maltese. Ciò è stato confermato dal partito laburista affermando che il leader laburista Robert Abela ha ricevuto una lettera da Cutajar che lo informava che non sarà più parte del gruppo parlamentare del partito laburista. La dichiarazione era arrivata a pochi minuti dalla riunione dell’esecutivo del partito laburista in programma per discutere il suo destino all’interno del partito, dopo che Cutajar ha ricevuto un ultimatum da Abela la scorsa settimana per dimettersi o essere espulsa dall’esecutivo. Abela aveva inizialmente tentato di respingere lo scambio di WhatsApp tra Cutajar e il sospettato dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech, come misogino. Tuttavia, la scorsa settimana ha lasciato intendere che si aspetta che lei si dimetta dopo che i tentativi di difendere la deputata non sono riusciti a produrre i risultati desiderati.

Cutajar ha detto che la decisione è stata presa con serenità ma con il cuore pesante poichè il partito laburista è stato la sua seconda famiglia negli ultimi tredici anni. “Mi prenderò del tempo per prendermi cura della mia salute, della mia nuova famiglia e crescere professionalmente”, ha detto.

foto: Fonte Department of Information

