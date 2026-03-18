Malta guida l’appello Ue sul rischio della petroliera russa alla deriva

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Cinque Stati membri dell’UE, tra cui Malta e l’Italia, hanno invitato la Commissione europea ad attivare il meccanismo di protezione civile del blocco in risposta alla minaccia rappresentata dalla petroliera russa alla deriva Arctic Metagaz. In una lettera congiunta indirizzata alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, i leader di Malta, Italia, Spagna, Grecia e Cipro hanno avvertito che la nave rappresenta un “rischio imminente e grave” di un disastro ecologico di vasta portata. Tra le principali preoccupazioni figurano le condizioni danneggiate dell’imbarcazione e la natura pericolosa del carico, con i leader che sollecitano una risposta coordinata a livello europeo per mobilitare rapidamente le risorse.

“La condizione precaria della naveà comporta un rischio imminente e grave”, si legge nella lettera, che sottolinea la necessità di un intervento rapido e di un coordinamento attraverso le agenzie UE, tra cui l’Agenzia europea per la sicurezza marittima. La petroliera, parte della cosiddetta “flotta ombra” russa, è stata colpita all’inizio del mese in un presunto attacco con drone marittimo ucraino, provocando un’esplosione e un incendio a bordo. Sebbene l’equipaggio sia sopravvissuto, la nave resta abbandonata e continua a derivare, ora più vicina alla Libia, trasportando ancora gas naturale liquefatto e carburante. I Paesi hanno inoltre segnalato complicazioni legate alle sanzioni internazionali, osservando che, sebbene le norme UE prevedano esenzioni per la sicurezza marittima e la tutela ambientale, altre giurisdizioni potrebbero non offrire la stessa flessibilità. La lettera, promossa da Malta, evidenzia anche i rischi più ampi legati alle navi che operano al di fuori degli standard internazionali, mettendo in guardia da minacce alla sicurezza marittima e all’ambiente in tutto il Mediterraneo. I leader hanno infine annunciato che la questione sarà affrontata nel prossimo Consiglio europeo, impegnandosi a lavorare per una “rapida soluzione guidata dall’Europa”.

– foto Transport Malta –

(ITALPRESS).