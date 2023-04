LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese sovvenzionerà gli agricoltori locali per ridurre l’impatto e il forte aumento dei prezzi dei mangimi per animali a causa della guerra in Ucraina. Il ministro dell’Agricoltura, Anton Refalo, ha affermato che una ricerca condotta dal ministero ha dimostrato che, a causa della guerra in Ucraina, i prezzi della paglia e del fieno sono aumentati del 41%. Il segretario parlamentare per i fondi europei, Chris Bonett, ha ribadito l’impegno del governo a continuare a investire in agricoltura con l’iniezione di maggiori fondi Ue. Per questo settore sono stati stanziati 166 milioni di euro. Dal prossimo agosto, gli agricoltori inizieranno a ricevere indennità per sovvenzionare i forti aumenti dei prezzi dei mangimi. Gli agricoltori che ne trarranno beneficio sono quelli che producono latte, carne bovina, pecore e capre. Sono già 240 gli agricoltori che hanno presentato domanda per la sovvenzione, ognuno dei quali può ricevere fino a 15.000 euro. Lo stanziamento supera i 2 milioni dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. I pagamenti varieranno da 100 a 600 per ogni animale, a seconda delle dimensioni delle mandrie di vacche, pecore e capre.

(ITALPRESS).

-foto Doi –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com