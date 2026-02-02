Malta, il Governo introduce gratuitamente i farmaci di prevenzione dell’HIV

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha dato il via libera all’erogazione gratuita del farmaco di prevenzione dell’HIV noto come PrEP. Lo ha annunciato il ministro della Salute Jo Etienne Abela. Intervenendo davanti a professionisti della sanità e ai media, Abela ha dichiarato che la misura amplia anche l’accesso alla PEP, rendendo entrambi i trattamenti disponibili senza costi per chiunque ne abbia bisogno, mantenendo così un impegno assunto da tempo.

“È una svolta decisiva”, ha affermato il ministro, definendo il provvedimento un passo importante negli sforzi del Paese in materia di contrasto alle malattie sessualmente trasmissibili. La PrEP, o profilassi pre-esposizione, è una combinazione di due farmaci assunti da persone HIV-negative per prevenire l’infezione. Se utilizzata correttamente, è altamente efficace nel bloccare la trasmissione del virus.

– foto DOI –

(ITALPRESS).