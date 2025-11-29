Malta, gli Stati Med5 sollecitano l’UE a rafforzare le frontiere

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta manterrà la sua politica migratoria “giusta ma ferma” mentre l’UE si prepara a implementare il nuovo Patto su Migrazione e Asilo, ha dichiarato sabato il ministro degli Interni Byron Camilleri, al termine del nono vertice ministeriale MED5 a Malta. Camilleri, che ha presieduto i lavori con i suoi omologhi di Italia, Spagna, Grecia e Cipro, ha affermato che i cinque Stati mediterranei in prima linea hanno ribadito la posizione condivisa secondo cui le frontiere esterne dell’Europa e i sistemi di rimpatrio devono essere rafforzati affinché il patto funzioni.

“Oggi abbiamo adottato una strategia giusta ma ferma,” ha detto. “Se qualcuno non ha un legittimo diritto all’asilo, siamo rigorosi e procediamo al rimpatrio.” Ha ricordato il notevole aumento dei rimpatri da parte di Malta, passati dal 2% a oltre l’80% quest’anno. Camilleri ha affermato che il MED5 è maturato fino a diventare un blocco coordinato, capace di influenzare la politica migratoria dell’UE. “Ci presentiamo al Consiglio europeo come Stati mediterranei con una voce chiara e unita,” ha detto. Il Primo Rapporto Annuale sulla Gestione della Migrazione della Commissione europea ha confermato che Grecia, Italia, Spagna e Cipro restano sotto forte pressione migratoria, mentre Malta non figura più nell’elenco.

Il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi ha dichiarato che gli Stati in prima linea restano i più esposti agli arrivi irregolari e ha sottolineato la necessità di una solidarietà europea efficace, inclusa una migliore formazione pre-partenza e canali legali di ingresso. Dimitris Kairidis della Grecia ha evidenziato la recente legge che criminalizza il soggiorno illegale, affermando che ha contribuito a ridurre gli ingressi irregolari fino al 50% negli ultimi tre mesi. “Ma la sola protezione delle frontiere non basta,” ha avvertito.

Lo spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha affermato che la cooperazione MED5 è essenziale per garantire che la politica europea bilanci solidarietà e responsabilità. Il vice ministro cipriota Nicholas Ioannides ha esortato a trasformare il patto in una “realtà operativa”, con rimpatri più efficaci e una cooperazione credibile con i Paesi di origine. Il commissario europeo per gli Affari Interni Magnus Brunner ha riconosciuto che il patto non è perfetto, ma ha affermato che consentirà all’UE di “controllare chi entra” una volta pienamente attuato entro giugno 2026. Camilleri ha concluso ribadendo la posizione di Malta: “Vogliamo aiutare chi è veramente bisognoso. Ma quando qualcuno abusa del sistema, dobbiamo essere fermi”. Il MED5 guarda ora al Consiglio Affari Interni di dicembre, dove si svolgeranno gli ultimi negoziati sulla riforma migratoria dell’UE.

