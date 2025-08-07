Malta, gli attivisti chiedono di fermare la spedizione di carbone verso Israele

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi sono sotto crescente pressione affinché intervengano contro una nave cargo battente bandiera maltese che sta trasportando carbone colombiano verso Israele, una spedizione che, secondo gli attivisti, viola il diritto internazionale e i divieti di esportazione imposti dalla Colombia.

La nave Fortune è partita dalla Colombia il 24 luglio ed è attesa a Hadera, in Israele, il 14 agosto, secondo quanto riferito dal gruppo maltese Gustizzja ghall-Palestina. Gli attivisti citano un decreto colombiano che vieta l’esportazione di carbone verso Israele, classificando la risorsa come “bene a duplice uso” legato ad attività militari.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha condannato le azioni di Israele a Gaza e ha ordinato l’intercettazione navale delle spedizioni di carbone dirette verso Israele. Il decreto punta a esercitare pressione su Israele interrompendo l’approvvigionamento di risorse utilizzate nella sua infrastruttura militare. Gli attivisti avvertono che il carico della Fortune rafforzerà la rete energetica israeliana, che integra anche i territori occupati.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).