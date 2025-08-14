Malta, giovane motociclista italiano rimasto gravemente ferito in un incidente

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un giovane italiano di 21 anni è rimasto gravemente ferito nelle prime ore di giovedì mattina in un incidente motociclistico a Pembroke. La polizia ha riferito che, intorno alle 5:30, l’uomo stava guidando una moto Kymco Agility lungo St Andrew’s Road quando avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro una barriera di cemento.

L’impatto gli ha provocato gravi ferite e la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per un certo periodo di tempo. I soccorritori hanno prestato i primi interventi sul posto prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale Mater Dei. Il personale medico ha poi confermato che aveva riportato lesioni gravi. La magistrata Monica Borg Galea è stata informata e incaricata di condurre un’inchiesta sull’incidente. Le indagini della polizia sono ancora in corso.

– foto Polizia di Malta –

