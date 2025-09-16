Malta, Gianluca Festa è il nuovo allenatore del Birkirkara

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gianluca Festa nuovo allenatore del Birkirkara FC. Il club maltese ha confermato la nomina del tecnico italiano “al termine di un attento processo di selezione”. L’ex difensore guiderà la squadra fino alla fine della stagione 2025/2026. Festa porta con sé una grande esperienza maturata tra Italia e Grecia, avendo allenato in Serie A, B e C squadre come Cagliari, Como e Lumezzane. Ha inoltre lavorato nella Super League greca con AEL, Apollon Smyrnis e Lamia, guadagnandosi la reputazione di tecnico disciplinato e capace di affrontare contesti competitivi complessi.

Prima di intraprendere la carriera da allenatore, Festa ha vissuto un percorso da calciatore, nel ruolo di difensore. Ha vestito le maglie di club prestigiosi come Inter, Roma e Cagliari, e in Inghilterra si è fatto apprezzare al Middlesbrough in Premier League, dove è diventato un beniamino dei tifosi per determinazione e leadership. “Questa nomina segna un nuovo capitolo per il Birkirkara FC che punta a valorizzare l’esperienza di Festa per rafforzare le proprie ambizioni sia a livello nazionale che europeo. Gianluca Festa prende il posto del connazionale Stefano De Angelis, esonerato dal suo incarico lo scorso mese”.

