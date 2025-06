Malta, Giacomo Modica nuovo allenatore degli Hamrun Spartans

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Giacomo Modica è il nuovo allenatore della squadra maltese degli Hamrun Spartans. Il 61enne tecnico originario di Mazara del Vallo, con alle spalle una lunga carriera di calciatore (a Messina a fine anni Ottanta fu compagno di squadra di Totò Schillaci), ha mosso i primi passi in panchina all’ombra di Zdenek Zeman per poi proseguire la carriera fra serie C e serie D.

La sua ultima esperienza è stata al Messina, in C, dove ha rassegnato le dimissioni nello scorso gennaio. Per Modica ora l’opportunità di guidare i campioni in carica di Malta che prenderanno parte ai preliminari di Champions.

