LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La partecipazione dell’ex premier italiano Matteo Renzi a una conferenza nazionale a Malta lo scorso aprile è costata ai contribuenti maltesi 20.000 euro.

Lo ha confermato in Parlamento il ministro delle Politiche sociali Michael Falzon. Renzi è stato invitato a intervenire al convegno nazionale “Lo stato sociale e i servizi di welfare: sfide attuali, bisogni future” organizzato dalla Fondazione per i servizi di previdenza sociale per commemorare il suo 25° anniversario.

Renzi, che ha guidato l’Italia come primo ministro tra il 2014 e il 2016, aveva visitato il Paese nel 2015 per l’inaugurazione dell’interconnessione energetica tra la Sicilia e Malta, e ha indirizzata a una riunione di massa del partito laburista alla chiusura della campagna elettorale nel 2015, e di nuovo nel 2017 per le elezioni generali.

