LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il tasso di mortalità per tumori più basso nell’Unione europea, con una riduzione del 20% dei decessi legati al cancro negli ultimi dieci anni, secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

Nel 2011, Malta ha registrato 247 morti per cancro ogni 100.000 abitanti. Entro il 2021, questo dato è sceso a 198 morti per 100.000, posizionando il paese significativamente al di sotto della media Ue di 235 decessi per 100.000. Nonostante questi risultati positivi, i progressi di Malta sono controbilanciati da difficoltà nella prevenzione, nell’accesso a trattamenti innovativi e nelle disparità sanitarie. Il rapporto dell’Ocse, European Cancer Inequalities Registry 2025, sottolinea che, sebbene Malta stia ottenendo buoni risultati, esistono ancora delle lacune, in particolare tra i gruppi a basso reddito e le popolazioni di migranti.

Il rapporto evidenzia l’incidenza relativamente bassa di cancro a Malta, in particolare per i tumori ai polmoni, al colon-retto, alla prostata e al seno. In particolare, l’incidenza di cancro tra gli uomini è di 614 ogni 100.000 abitanti, ben al di sotto della media Ue di 684. Tuttavia, le donne a Malta hanno una leggera incidenza di cancro più alta rispetto alla media dell’UE, con 494 casi ogni 100.000, rispetto ai 488 dell’Ue. Il divario di genere nell’incidenza del cancro a Malta è anche più piccolo rispetto alla media dell’Ue. Nell’UE, ci sono il 40% in più di casi di cancro tra gli uomini rispetto alle donne, mentre a Malta la disparità è solo del 24%.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).