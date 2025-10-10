Malta, l’ex portiere della nazionale Justin Haber condannato per molestie sessuali

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Justin Haber, 44enne ex portiere della nazionale maltese ed ex consigliere del Partito Laburista, è stato condannato per molestie sessuali nei confronti di una adolescente.

I fatti si sarebbero consumati fra il 2020 e il 2022 al “Pitch 16”, un ristorante a Marsaxlokk dove la ragazza lavorava come dipendente di Haber. L’ex nazionale è stato condanato a due anni di carcere, sospesi per quattro anni, e a una multa di 7.000 euro. Nei confronti di Haber è stato anche emesso un ordine restrittivo di tre anni a tutela della vittima.

Il caso è emerso ad agosto 2022, dopo che la polizia ha ricevuto una denuncia anonima dalla ragazza, che ha fornito uno screenshot in cui Haber le chiedeva fotografie di nudo quando aveva appena 14 anni. Durante l’udienza, la vittima ha descritto comportamenti ripetuti inappropriati, tra cui baci indesiderati, schiaffi e domande sulla sua verginità. Haber ha negato di aver richiesto foto esplicite o sesso, ma ha ammesso di averla baciata una volta e di aver fatto commenti inappropriati. Dopo la condanna, l’Hibernians ha annunciato di aver risolto il contratto sottoscritto col portiere lo scorso agosto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).