Malta, evacuati 26 maltesi dal Qatar e trasferiti a Berlino

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Sono stati evacuati dal Qatar e trasferiti a Berlino 26 cittadini maltesi. Lo ha confermato il vice primo ministro e ministro degli Esteri Ian Borg. Il gruppo è partito dal Qatar con un volo di Qatar Airways ed è arrivato a Berlino ieri intorno alle 13:40.

Le autorità hanno affermato che l’operazione è stata condotta con il sostegno delle autorità qatariote. Borg ha dichiarato che Qatar Airways ha fornito assistenza nel corso delle operazioni di rimpatrio, mentre Qatar Tourism ha offerto ai passeggeri alloggio gratuito all’arrivo.

“Più maltesi sono ora al sicuro”, ha detto Borg, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evacuazione. L’operazione arriva pochi giorni dopo che le autorità maltesi hanno coordinato un’azione analoga di trasferimento dagli Emirati Arabi Uniti.

Sabato, 187 cittadini e residenti maltesi sono stati evacuati dal Paese del Golfo. Sia il Qatar sia gli Emirati Arabi Uniti ospitano forze militari statunitensi e rappresentano punti strategici nella regione del Golfo Persico. Le autorità hanno affermato che il governo continua a monitorare la situazione mentre assiste i cittadini maltesi presenti nell’area.

