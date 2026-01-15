Malta esorta ad una risoluzione pacifica e democratica della crisi in Venezuela

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha invitato la comunità internazionale a sostenere una soluzione pacifica, negoziata e democratica alla crisi in Venezuela, parlando al corpo diplomatico durante gli scambi di auguri per il nuovo anno all’Auberge de Castille.

Abela ha affermato che Malta segue da vicino gli sviluppi in Venezuela e ha sottolineato l’importanza di mantenere un ordine mondiale basato sulle regole per garantire stabilità internazionale, soprattutto per le piccole economie aperte come quella maltese. Il capo del governo ha ribadito l’impegno di Malta per la pace e il dialogo nel 2025, evidenziando l’unità come elemento essenziale per una pace duratura in Ucraina e citando il sostegno maltese a un prestito UE di 90 miliardi di euro per Kiev che rispetta la neutralità del paese.

Spostando l’attenzione in Medio Oriente, Abela ha descritto la situazione umanitaria a Gaza come critica e ha espresso preoccupazione per le condizioni nei territori palestinesi occupati, sottolineando il riconoscimento ufficiale da parte di Malta dello Stato di Palestina nel settembre 2025 come passo verso una pace duratura.

All’interno dell’Unione Europea, Abela ha affermato che Malta ha sostenuto il dialogo e una pace giusta, manifestando speranza per un’Unione più efficace in grado di rafforzare la competitività europea. Il primo ministro ha messo in luce il ruolo rafforzato di Malta nella diplomazia multilaterale, citando risultati ottenuti durante la Presidenza maltese del Consiglio d’Europa, compresi progressi sul Tribunale Speciale per l’Ucraina e su protocolli relativi ai diritti dei bambini e all’empowerment giovanile.

Abela ha avvertito che sfide come cambiamento climatico, digitalizzazione e l’ascesa dell’intelligenza artificiale richiedono risposte coordinate, e ha annunciato la prossima pubblicazione della strategia nazionale Malta Vision 2050, focalizzata su innovazione e qualità della vita.

Concludendo il suo discorso, il premier ha annunciato che Malta ospiterà eventi diplomatici chiave in diverse capitaliper rafforzare l’impegno internazionale.

-Foto DOI-

(ITALPRESS).