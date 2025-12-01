Malta è stata rieletta nel Consiglio dell’Organizzazione Marittima Internazionale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata rieletta nella Categoria C del Consiglio dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) durante la 34ª Assemblea dell’IMO a Londra, ottenendo quello che il Ministero dei Trasporti ha definito “un risultato di voto eccellente” tra i Paesi candidati.

Secondo il ministero, l’esito rafforza la posizione di Malta come leader marittimo globale e riflette la fiducia accordata al Paese dai 176 Stati membri dell’IMO. Il ministro dei Trasporti, Chris Bonett, ha accolto con favore il risultato, definendo Malta “una nazione marittima” e affermando che la rielezione conferma il riconoscimento internazionale del suo ruolo come il più grande registro navale d’Europa e la sesta flotta mercantile al mondo. Bonett ha aggiunto che il voto rappresenta un sostegno alla visione marittima del governo, che comprende l’impegno verso la transizione alle zero emissioni, il potenziamento della formazione dei marittimi nei Paesi in via di sviluppo e il contributo alla politica marittima globale.

Il rinnovo del seggio nel Consiglio consentirà a Malta di promuovere pratiche di navigazione responsabili e di rafforzare la sua posizione di principale hub marittimo del Mediterraneo. Durante l’Assemblea, Malta ha inoltre annunciato un contributo finanziario al fondo dell’IMO dedicato alla formazione tecnica, confermando il suo impegno nel rafforzamento delle capacità dei Paesi marittimi in via di sviluppo. Malta è stata eletta nel Consiglio IMO per 15 mandati consecutivi da quando ha aderito all’organizzazione nel 1966.

-Foto Organizzazione Marittima Internazionale-

(ITALPRESS).