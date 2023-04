LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si sono incontrati martedì sera a La Valletta e in una conferenza stampa congiunta durante la quale entrambi hanno discusso della situazione internazionale e delle sfide che l’Europa sta affrontando. Sanchez è arrivato a Malta da Cipro nell’ambito di una serie di incontri ufficiali con i leader europei, in vista della presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea tra luglio e dicembre. Oggi il premier spagnolo incontrerà a Roma il premier italiana Giorgia Meloni. A La Valletta, il primo ministro maltese Robert Abela ha parlato dell’importanza della pace nel mondo, facendo riferimento alla guerra in Ucraina, al conflitto in Siria, nonchè alla situazione in Libia, Libano e Tunisia. Ha ribadito la necessità di assistere questi paesi, per evitare che le persone vengano trafficate. Ha aggiunto che l’immigrazione irregolare rimane una pressione costante e che il commercio è la chiave per lo sviluppo di questi paesi.

Il primo ministro maltese ha fatto riferimento all’inflazione, compresi i prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari, affermando che si tratta di sfide che l’Europa sta affrontando. Sul settore energetico, Abela ha detto che il governo maltese ha sostenuto le famiglie e le imprese.

Riferendosi all’economia, il premier Abela ha detto che il governo maltese non crede nell’austerità, e che prima dei numeri, ci sono persone, e il governo si sente in dovere di garantire loro una migliore qualità della vita.

Abela ha espresso la speranza che l’uguaglianza sarà trattata con massima importanza durante la presidenza spagnola del Consiglio dell’UE. Ha dichiarato l’impegno di Malta a sostenere la Spagna durante la sua presidenza.

Da parte sua, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha affermato che il concetto di economia aperta deve essere portato avanti.

Sanchez ha espresso la necessità di una buona governance in economia e di un piano energetico strutturato. Ha aggiunto che i paesi europei devono essere più competitivi nell’economia verde e nella tecnologia.

Sanchez ha affermato che la presidenza spagnola attraversa tempi difficili, alla luce, tra gli altri, della guerra in Ucraina e ha sottolineato l’importanza di un’UE più unita.

Sull’immigrazione, Sanchez ha affermato che occorre trovare un equilibrio tra l’aiuto alle persone bisognose e la cura dell’interesse nazionale.

– foto Department of Information

(ITALPRESS).