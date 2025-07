Malta è la nona destinazione turistica più affollata al mondo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata classificata come la nona destinazione turistica più affollata al mondo, secondo uno studio condotto da Go2Africa e riportato dal New York Post. L’elenco evidenzia le località globali in cui il sovraffollamento turistico sta esercitando una pressione crescente sulle infrastrutture e sulle comunità locali. Lo studio ha confrontato il numero annuale di turisti di ciascun paese con la sua popolazione.

Nel 2024, Malta con una popolazione di 563.443 abitanti ha accolto oltre 3,5 milioni di turisti, con una media di 6,32 visitatori per residente. Solo otto paesi hanno superato Malta, tra cui la Città del Vaticano, che ha ricevuto 6,8 milioni di turisti nonostante conti appena 882 residenti. Altri paesi in cima alla classifica rispetto a Malta includono Monaco, Bahrein e Bahamas.

Il New York Post ha evidenziato le implicazioni più ampie di questi livelli di turismo, affermando che “le destinazioni pittoresche stanno sentendo la pressione del sovraffollamento turistico”, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità e sugli impatti a lungo termine per le comunità locali. Il rapporto ha suggerito ai turisti di considerare mete alternative per ridurre la pressione sulle località sovraffollate. Per Malta, è stata consigliata Mauritius, descritta come un’opzione più tranquilla, spaziosa e ricca di cultura. Altri paesi che seguono Malta nella top 15 includono Hong Kong, Islanda e Croazia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).