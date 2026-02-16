Malta è il secondo paese più congestionato al mondo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – TomTom, la società olandese di navigazione e tecnologia di localizzazione, ha classificato Malta come il secondo Paese più congestionato al mondo, preceduto soltanto dalla Colombia, secondo l’ultimo Indice del traffico pubblicato dalla società. Il 15° studio annuale rileva che nel 2025 Malta ha registrato un livello medio di congestione del 45,1%, il che significa che i tempi di percorrenza sono risultati quasi della metà più lunghi rispetto a condizioni di traffico scorrevole.

La Colombia guida la classifica con il 48,8%, mentre al terzo posto compaiono le Filippine con il 44,6%. Nell’area della Valletta gli automobilisti hanno perso 94 ore nel traffico nelle ore di punta nel corso dell’anno – quasi quattro ore in più rispetto al 2024 – pari a quasi quattro giorni interi trascorsi in coda. Un tragitto di 10 chilometri nelle ore di punta è durato in media poco più di 27 minuti.

Malta si colloca al primo posto in Europa e davanti a economie di grandi dimensioni come India, Singapore, Giappone e Regno Unito. Gli Stati Uniti si posizionano al 54° posto a livello globale con un tasso di congestione del 19%.

