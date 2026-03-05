Malta, due italiani tra i 4 arrestati per l’importazione di un carico di cocaina da 600 mila euro

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La polizia ha arrestato quattro persone, tra cui due cittadini italiani, in relazione alla presunta importazione di oltre 12 chilogrammi di cocaina sospetta dalla Sicilia, con un valore stimato sul mercato di circa 600 mila euro. Gli arresti sono stati effettuati martedì pomeriggio durante un’operazione basata su informazioni raccolte dalla polizia. Gli agenti hanno identificato i due italiani — un uomo di 49 anni e una donna di 42 — arrivati a Malta dalla Sicilia a bordo di un catamarano con un veicolo.

La polizia ha seguito la coppia mentre si dirigeva verso Gudja, dove ha incontrato due uomini maltesi, entrambi di 26 anni. Le autorità hanno quindi intercettato il veicolo e fermato tutte e quattro le persone. Una perquisizione dell’auto ha confermato i sospetti della polizia: la droga è stata trovata nascosta in un vano occulto. Il magistrato Franco Agius è stato informato del caso e ha aperto un’inchiesta. I quattro sospettati sono attualmente detenuti nella camera di sicurezza della polizia a Floriana.

– Foto Polizia di Malta –

(ITALPRESS).