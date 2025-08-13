Malta, disavanzo commerciale con l’estero in aumento a giugno

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il disavanzo commerciale con l’estero di Malta si è ampliato nettamente a giugno, invertendo i miglioramenti precedenti, poiché le importazioni dai principali partner europei sono aumentate mentre le esportazioni sono diminuite. I dati provvisori dell’Ufficio Nazionale di Statistica mostrano che il divario commerciale di beni ha raggiunto i 426,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 350,6 milioni dello stesso mese dell’anno precedente.

Le importazioni sono salite di 67,6 milioni, attestandosi a 798,5 milioni di euro, spinte soprattutto dall’aumento degli acquisti di macchinari e mezzi di trasporto (+51,4 milioni) e di combustibili minerali (+36,6 milioni). Le esportazioni sono scese di 8,6 milioni a 371,7 milioni di euro, con macchinari e mezzi di trasporto in calo di 26,3 milioni, nonostante un incremento di 21,3 milioni nei prodotti chimici. L’Unione europea si è confermata il principale partner commerciale di Malta nella prima metà del 2025, fornendo il 60% delle importazioni e assorbendo il 35,3% delle esportazioni. I Paesi Bassi hanno registrato il maggiore aumento delle vendite a Malta, con +108,4 milioni di euro, mentre le importazioni dall’Italia sono diminuite di 128,3 milioni.

Da gennaio a giugno, il disavanzo di Malta si è ridotto a 1.926,8 milioni di euro, 44,9 milioni in meno rispetto all’anno scorso, grazie a un calo delle importazioni di 256,1 milioni a 4,1 miliardi di euro. Le diminuzioni nei combustibili minerali (-184,6 mln) e nei macchinari (-105,1 mln) hanno compensato l’aumento di 55,2 milioni nei prodotti chimici. Le esportazioni nello stesso periodo sono scese di 211,2 milioni a 2,18 miliardi di euro, principalmente per il calo nei macchinari (-203,5 mln) e nei combustibili (-65,2 mln). La Turchia si è distinta come mercato in crescita, con vendite maltesi in aumento di 77,9 milioni, mentre le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite di 118,1 milioni. Escludendo le categorie volatili come combustibili e aeromobili, Malta ha registrato a giugno un disavanzo più contenuto di 170,6 milioni di euro, favorito da minori importazioni e una modesta crescita delle esportazioni. Tuttavia, il disavanzo semestrale in questa categoria è aumentato leggermente a 1.407,8 milioni di euro.

