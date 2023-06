LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – A Malta l’installazione di pannelli solari su ogni edificio nuovo o ristrutturato potrebbe diventare un obbligo dal prossimo anno. La proposta è in un elenco di modifiche ai requisiti minimi per l’efficienza energetica che è consultazione pubblica.

Il Ministero dell’Urbanistica ha dichiarato che il documento tecnico introdurrà nuovi requisiti minimi per l’uso efficiente dell’energia negli edifici nuovi e ristrutturati.

“Malta è determinata a raggiungere gli obiettivi europei sulla riduzione delle emissioni di carbonio e queste proposte affrontano una serie di obiettivi stabiliti dal Green Deal europeo con l’obiettivo di realizzare edifici che producano emissioni pari a zero o quasi zero”, ha detto. “Questo deve essere ottenuto – ha aggiunto – riducendo il consumo di energia negli edifici esistenti e installando pannelli solari su tutte le nuove costruzioni e su alcuni progetti di ristrutturazione”.

– foto: agenziafotogramma.it –

