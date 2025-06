Malta, crollo nei sondaggi: Grech si dimette da leader del Partito Nazionalista

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Bernard Grech si è ufficialmente dimesso dalla guida del Partito Nazionalista (PN) di Malta, annunciando la sua decisione durante un discorso in diretta su Net TV questo pomeriggio. La sua partenza chiude un capitolo turbolento di quattro anni, segnato da continue difficoltà elettorali e da un calo costante del sostegno pubblico. Grech, che aveva assunto la leadership nel 2020 dopo la gestione divisiva di Adrian Delia, era visto come una figura di unione con il compito di ricostruire un partito allora profondamente diviso.

Inizialmente aveva ottenuto un forte sostegno interno, vincendo il 69% dei voti nella corsa alla leadership, ma si è trovato presto ad affrontare crescenti sfide nel tentativo di invertire il declino elettorale del PN. Nonostante fosse riuscito a ridurre temporaneamente il divario con il Partito Laburista (PL) nelle elezioni europee e locali dello scorso anno, i recenti sondaggi deludenti hanno segnato la fine della sua leadership.

Un sondaggio di MaltaToday pubblicato questa settimana ha mostrato che il Labour ha ampliato il proprio vantaggio sul PN a quasi 39.000 voti, ricalcando la pesante sconfitta del 2022. Anche la fiducia personale in Grech è crollata drasticamente, con uno svantaggio di 31 punti rispetto al Primo Ministro Robert Abela. Nella sua lettera di dimissioni indirizzata al Segretario Generale del PN, Charles Bonello, Grech ha dichiarato che la sua decisione è stata motivata da un forte senso di lealtà verso il partito e il popolo maltese, ritenendo che un nuovo leader sia essenziale per il rinnovamento del PN. Ha espresso la speranza che questo passo apra un nuovo capitolo per il partito. Grech rimarrà Capo dell’Opposizione fino alla nomina del suo successore. Il Comitato Esecutivo del PN si riunirà domani per avviare formalmente il processo di selezione della nuova leadership.

Riflettendo sul suo mandato, Grech ha descritto gli ultimi cinque anni come un periodo ricco di soddisfazioni ma anche di difficoltà personali. Ha ringraziato la sua famiglia, i membri del partito e il pubblico per il sostegno ricevuto, chiedendo perdono a chiunque possa aver deluso. Il PN ha espresso pubblicamente gratitudine a Grech per il suo servizio, riconoscendo i suoi sforzi per modernizzare il partito e rafforzarne le strutture interne. Tuttavia, gli osservatori politici avvertono che il prossimo leader del PN dovrà affrontare una sfida ardua per riconnettersi con l’elettorato e ristabilire la rilevanza del partito in vista delle prossime elezioni generali.

