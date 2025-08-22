Malta, CrediaBank sostituirà HSBC entro marzo 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La nuova banca greca che sostituirà HSBC a Malta inizierà le operazioni a marzo del prossimo anno, ha annunciato il ministro delle Finanze Clyde Caruana sulla televisione nazionale. Il ministro Caruana ha confermato che CrediaBank è pronta a lanciare i propri servizi una volta concluso il processo regolamentare. L’approvazione da parte della Malta Financial Services Authority (MFSA) e della Banca Centrale Europea è attesa per il primo trimestre del 2026.

“Sembra che questo processo possa concludersi entro febbraio o marzo del prossimo anno. Significa che CrediaBank sarà a Malta? Sì”, ha dichiarato Caruana. Il ministro ha descritto le trattative per l’acquisizione come un “processo complesso”, gran parte del quale si è svolto a Londra. Ha sottolineato che la priorità del governo durante l’intero percorso è stata garantire la stabilità del settore bancario maltese. Caruana ha evidenziato che il numero di banche a Malta non deve diminuire, ricordando che le tre principali istituzioni del Paese detengono attualmente il 90% del mercato.

“È importante per il settore finanziario, e per l’economia in generale, che la concorrenza sia preservata e che i consumatori maltesi continuino ad avere accesso a servizi bancari solidi e affidabili”, ha spiegato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).