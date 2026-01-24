Malta condanna la repressione in Iran ed esprime solidarietà ai manifestanti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha condannato “senza riserve” l’oppressione e l’uccisione di migliaia di iraniani nel contesto delle proteste antigovernative in corso, esprimendo la propria solidarietà al popolo iraniano. In una dichiarazione, la Commissione parlamentare per gli Affari Esteri ed Europei ha espresso profonda preoccupazione per la situazione, avvertendo che le violenze potrebbero “portare a un’escalation delle tensioni nella regione”. La Commissione ha affermato che il popolo iraniano “ha il diritto di aspirare a vivere in pace, democrazia e libertà, nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali”.

La presa di posizione segue i rapporti di un’organizzazione per i diritti umani con sede negli Stati Uniti, che ha confermato oltre 5.000 morti dall’inizio delle proteste in Iran, indicando che la maggior parte delle vittime sarebbero manifestanti presi di mira dalle forze di sicurezza. La Human Rights Activists News Agency ha riferito che almeno 26.852 persone sono state arrestate, aggiungendo che un blackout di internet durato due settimane ha ostacolato la verifica dell’effettiva portata delle vittime. Le autorità iraniane hanno fissato il bilancio ufficiale dei morti a 3.117, respingendo al contempo le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui le esecuzioni di manifestanti sarebbero state sospese a seguito di pressioni internazionali. Le organizzazioni per i diritti umani continuano ad avvertire che i manifestanti detenuti rischiano accuse che potrebbero comportare la pena di morte, rafforzando le preoccupazioni internazionali ribadite anche dalla dichiarazione di Malta.

