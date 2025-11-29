Malta, con UE spinta comune per rimpatri più rapidi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha incontrato il Commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione, Magnus Brunner, durante il vertice MED5 a Malta, dove i ministri di cinque Stati membri dell’UE hanno discusso le priorità condivise in materia di migrazione. Abela ha sottolineato la necessità di integrare il Patto UE su Migrazione e Asilo con ulteriori misure, tra cui un nuovo slancio nei negoziati sul Regolamento Rimpatri. Ha inoltre chiesto un elenco europeo dei Paesi di origine sicuri per accelerare il rientro dei migranti che non hanno diritto all’asilo. All’incontro erano presenti il ministro dell’Interno Byron Camilleri, il capo di gabinetto del Primo ministro, colonnello Mark Mallia, e il consigliere per gli Affari europei Leandro Borg.

In precedenza, Brunner aveva visitato la Squadra Marittima delle Forze Armate di Malta ed era salito a bordo della motovedetta P71, accolto dal ministro Camilleri. Durante un bilaterale, Camilleri ha ribadito la posizione ferma di Malta contro la migrazione irregolare. Ha evidenziato un calo del 93% degli arrivi irregolari negli ultimi cinque anni e un aumento dei rimpatri fino a circa il 75%, risultati attribuiti agli investimenti del governo nella prevenzione e nelle procedure di rientro. Camilleri ha sollecitato una cooperazione più profonda con i Paesi terzi e ha rimarcato l’importanza di meccanismi di solidarietà efficaci, nonché dei continui investimenti nella gestione delle frontiere esterne e del sostegno di Frontex.

Brunner ha elogiato l’impegno di Malta, definendola una voce coerente all’interno del Consiglio. Ha chiesto un accordo rapido sulle norme proposte in materia di rimpatri e ha ringraziato Malta per il contributo costruttivo nella definizione delle politiche migratorie dell’UE.

– Foto DOI –

(ITALPRESS).