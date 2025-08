Malta comunica l’intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina alla Conferenza Onu

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ufficialmente comunicato la propria intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina. Il messaggio è stato trasmesso durante una conferenza delle Nazioni Unite a New York venerdì. Christopher Cutajar, Segretario Permanente al Ministero degli Affari Esteri, ha fatto l’annuncio. È intervenuto alla Conferenza di Alto Livello sulla Soluzione dei Due Stati. Malta si è unita ad altri 14 Paesi nel sostenere il riconoscimento dello Stato palestinese. I Paesi partecipanti hanno esortato a un riconoscimento più ampio e alla normalizzazione delle relazioni con Israele. Hanno inoltre chiesto la creazione di un quadro di sicurezza regionale che includa entrambi gli Stati.

Questo sviluppo segue l’annuncio del Primo Ministro Robert Abela, che ha dichiarato che Malta formalizzerà il riconoscimento all’Assemblea Generale dell’ONU a settembre. Anche il Parlamento maltese ha discusso la questione in una seduta dedicata. Durante il dibattito, il Parlamento ha affrontato l’aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza. Le organizzazioni umanitarie stimano che a Gaza servano 500 camion di aiuti al giorno. Abela ha sottolineato la necessità di un’azione internazionale e di un cessate il fuoco e ha spiegato che la decisione è stata presa in coordinamento con Francia e Regno Unito. Ha definito il riconoscimento un passo morale e strategico verso la pace. “Nessuno dovrebbe morire di fame, povertà o paura”, ha dichiarato. Ha anche chiesto il rilascio immediato di tutti gli ostaggi israeliani. Abela ha affermato che l’azione di Malta mira a sostenere la soluzione dei due Stati.

Il leader dell’opposizione Bernard Grech ha accolto con favore la decisione, ma ne ha criticato il ritardo. Ha ricordato che il riconoscimento era stato promesso inizialmente a giugno. “Ogni giorno di attesa costa vite umane,” ha detto Grech in Parlamento. Ha chiesto che il riconoscimento avvenga subito, senza attendere settembre. Abela ha difeso il calendario, citando il coordinamento internazionale per un impatto maggiore. Il riconoscimento della Palestina da parte di Malta è previsto per l’Assemblea dell’ONU di settembre. Rappresenta un chiaro cambiamento nella posizione della politica estera maltese sul conflitto.

