LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La situazione nel Mediterraneo è stata tra temi di discussione e d’interesse nel corso di un vertice fra Malta e Marocco. Il ministro degli Esteri maltese, Ian Borg, ha affermato che in seguito ai colloqui bilaterali e alla firma degli accordi con il Marocco, Malta ha continuato a rafforzare le sue relazioni con importanti partner nella regione del Mediterraneo al fine di garantire maggiore stabilità. Sul tema dell’immigrazione clandestina Borg ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, nel corso del quale ha sollecitato una soluzione politica a guida libica per raggiungere la stabilità nella regione. Nel frattempo, Bourita ha affermato che il Marocco è disposto a cooperare su questioni di sicurezza e stabilità in Africa e nel Mediterraneo. I due ministri hanno ribadito la necessità di un maggiore confronto tra tutti gli Stati del Mediterraneo affinchè la questione migratoria continui a essere posta in cima all’agenda e vengano affrontate le questioni necessarie. “Continuerò, come ho sempre fatto, a parlare e portare avanti l’importanza di discutere del vicinato meridionale”, ha affermato Borg. Nel frattempo, è stato firmato un accordo di cooperazione tra l’Accademia mediterranea di studi diplomatici e l’Accademia marocchina di studi diplomatici con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in relazione alla ricerca, alla formazione e agli scambi in questo settore. Ciò aiuterà gli studenti di entrambi i paesi a progredire nei loro studi e sviluppare le proprie competenze. I ministri hanno anche firmato protocolli d’intesa su istruzione ed energia. A Rabat è stato organizzato un forum per promuovere i legami commerciali tra Malta e il Marocco. Borg si è rivolto al forum, ribadendo che Malta e il Nord Africa hanno molto in comune, auspicando una maggiore collaborazione commerciale ed espansione economica tra i due continenti. “Malta riconosce l’importanza strategica del Marocco e la stabilità economica e politica esistente. E’ stato per questo motivo che insieme a Trade Malta, come governo, abbiamo sentito il bisogno di continuare ad attirare più imprese maltesi per scoprire questo Paese”, ha affermato Borg.

