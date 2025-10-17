Malta, un cittadino croato è accusato di possesso di cocaina del valore di 9 milioni di euro

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un uomo di 45 anni è stato incriminato in relazione a un sequestro di cocaina del valore di 9 milioni di euro, a seguito di un’ampia indagine di polizia tra Malta e Gozo. Il cittadino croato Nenad Kovacic è stato arrestato dopo diversi giorni di sorveglianza su attività sospette che coinvolgevano entrambe le isole.

Martedì, gli agenti hanno intercettato un veicolo al porto di Mgarr a Gozo, dove una perquisizione ha portato alla scoperta di 18 chilogrammi di una sostanza sospettata essere cocaina. Ulteriori perquisizioni presso la residenza di Kovacic a Xaghra hanno portato al ritrovamento di altri 58 chilogrammi di presunta cocaina, per un totale di 76 chilogrammi, con un valore stimato sul mercato di circa 9 milioni di euro.

La polizia ha inoltre rinvenuto diverse targhe di immatricolazione appartenenti a differenti veicoli, ritenuti collegati all’operazione di traffico di droga. Kovacic è comparso davanti al tribunale di Gozo, dove ha negato le accuse di traffico di stupefacenti. È stato posto in custodia cautelare, poiché la difesa non ha richiesto la libertà su cauzione. Il tribunale ha inoltre emesso un ordine di congelamento di tutti i suoi beni in attesa di ulteriori indagini.

-Foto Polizia di Malta-

(ITALPRESS).