Malta chiede la de-escalation mentre si aggrava la crisi in Venezuela

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha dichiarato che sta seguendo da vicino gli sviluppi in Venezuela e ha invitato alla de-escalation, alla stabilità e a una soluzione pacifica e democratica della crisi. In una nota, un portavoce dell’Ufficio del Primo Ministro ha sottolineato che “in ogni circostanza è essenziale il rispetto del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite”.

Le dichiarazioni arrivano dopo l’annuncio, fatto sabato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero assunto il controllo del Venezuela, inviando compagnie petrolifere statunitensi per riparare quella che ha definito un’“infrastruttura gravemente danneggiata”. Il governo maltese ha affermato che rimarrà in stretto contatto con i partner dell’Unione europea mentre la situazione evolve. Ha inoltre ribadito che continuerà a sollecitare la fine dell’escalation e il ritorno alla stabilità nel Paese sudamericano.

Nel frattempo, il partito di opposizione Partito Nazionalista (PN) ha invocato una transizione del potere “democratica e pacifica” dopo la cattura del presidente venezuelano da parte degli Stati Uniti. Il PN ha fatto eco alla posizione prudente dell’UE, ricordando al contempo che Malta non ha mai riconosciuto Nicolßs Maduro come presidente legittimo del Venezuela. “Il PN ha sempre creduto nella democrazia e nel diritto di ogni Paese a essere governato attraverso mezzi democratici”, ha dichiarato un portavoce del partito, aggiungendo che i venezuelani “anelano alla democrazia”. L’opposizione ha infine sottolineato che qualsiasi transizione deve rispettare pienamente i diritti umani, il diritto internazionale e i principi di responsabilità.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).