LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Bufera nel parlamento maltese e proteste nelle strade della capitale La Valletta

giovedì notte, quando i parlamentari dell’opposizione hanno deciso di uscire dal parlamento in segno di protesta. L’opposizione guidata dal leader nazionalista Bernard Grech ha lasciato il Parlamento dopo che il governo laburista ha presentato all’ultimo momento e senza alcun preavviso emendamenti che hanno di fatto annullato la richiesta dell’opposizione, chiedendo al governo laburista di recuperare circa 400 milioni di

euro concessi a Vitals Global Healthcare e Steward Healthcare in concessione per l’amministrazione di tre ospedali statali.

Poco prima dell’inizio della sessione parlamentare, il vice primo ministro e ministro della Sanità Chris Fearne ha confermato che Steward “abbandonerà” con effetto immediato la gestione degli ospedali.

Grech ha accusato il presidente del parlamento maltese di irregolarità e di “aver mancato ai suoi doveri nei confronti del popolo maltese” dopo aver consentito la presentazione degli emendamenti del governo, nonostante l’Esecutivo non avesse

più tempo a disposizione.

“Questa parte del Parlamento non intende partecipare al voto di oggi, visto che l’avete trasformato in una parodia della democrazia”, ha detto il leader dell’opposizione. I parlamentari nazionalisti hanno lanciato in aria una serie di assegni falsi da 400 milioni di euro, che rappresenterebbero i fondi pubblici dati a Steward Health Care per conto dell’ex primo ministro laburista Joseph Muscat e del primo ministro laburista Robert Abela.

Rivolgendosi a centinaia di manifestanti fuori dal Parlamento, Grech ha affermato che Abela ha scelto di difendere gli interessi suoi e dei truffatori invece degli interessi del popolo maltese.

Dopo la protesta dell’opposizione nazionalista, l’Ong Repubblika ha tenuto una veglia in onore della giornalista assassinata Daphne Caruana Galizia.

Repubblika ha accusato il procuratore generale e il commissario di polizia di lavorare contro gli interessi della giustizia e proteggere i criminali dietro Pilatus Bank. Daphne Caruana Galizia è stata la prima giornalista ad accusare Pilatus Bank di essere coinvolta in corruzione e riciclaggio di denaro.

– foto Department of Information Malta –

