Malta, Borg giura come leader dell’Opposizione e invoca l’unità nazionale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Alex Borg è stato nominato leader dell’Opposizione a Malta, impegnandosi a superare le divisioni partitiche e invitando il Paese a “dimenticare il blu e il rosso, e pensare al rosso e al bianco”. È il quindicesimo leader dell’Opposizione di Malta. La cerimonia di giuramento è stata presieduta dalla presidente Myriam Spiteri Debono al Palazzo del Gran Maestro a La Valletta, appena tre giorni dopo che Borg era stato eletto leader del Partito Nazionalista con un margine risicatissimo di 44 voti sul rivale Adrian Delia.

Borg, avvocato gozitano di 30 anni, era accompagnato dalla madre Mary Debono Borg, dal fratello David e dalla compagna Sarah Bajada. Erano presenti anche alti funzionari del PN, tra cui il vice leader Alex Perici Calascione e il segretario generale Charles Bonello. In un breve intervento, Borg ha ringraziato la sua famiglia, il suo partito e il popolo maltese e gozitano. “Stiamo vivendo un momento cruciale per il nostro Paese”, ha dichiarato. “Dobbiamo mettere da parte le nostre differenze e lavorare per una Malta e un Gozo migliori”, ha aggiunto. La presidente Spiteri Debono si è congratulata con Borg e ha appoggiato il suo appello all’unità, sottolineando l’importanza di ispirare le giovani generazioni.

Le radici politiche di Borg sono profonde. È il figlio del defunto Tony Borg, ex sindaco di Fontana ed ex capo di gabinetto della ministra gozitana Giovanna Debono. Nel 2022 Alex Borg è stato eletto in parlamento con 6.100 voti, risultando il candidato più popolare del PN a Gozo. La sua vittoria nella corsa alla leadership segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’Opposizione, mentre cerca di consolidare il sostegno e ampliare l’attrattiva del partito.

