Malta avvia la revoca dell’onorificenza a Peter Mandelson

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha avviato le procedure per riesaminare e revocare un’onorificenza nazionale conferita all’ex ministro britannico Peter Mandelson, in seguito a nuove accuse sui suoi legami con il defunto Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali.
Un portavoce dell’Ufficio del Primo Ministro ha confermato che è in corso il processo relativo all’appartenenza di Mandelson all’Ordine Nazionale al Merito.
La decisione arriva dopo la recente pubblicazione di documenti che, secondo quanto riportato, suggerirebbero che Epstein abbia effettuato pagamenti a Lord Mandelson e ricevuto da lui informazioni riservate durante il periodo in cui ricopriva l’incarico di segretario al Commercio del Regno Unito.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).